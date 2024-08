Sortie au Fort de Chambly

Cet été nous organisons une visite guidée au Fort de Chambly accessible en pour tous et toutes. Vous aurez l’occasion de découvrir et d’apprendre davantage sur l’histoire et l’architecture de ce beau site national.





Quand: Samedi 22 juin 2024

Lieu: 2, rue de Richelieu, Chambly, Québec, Canada, J3L 2B9

Heure: 11:30 am

Point de rencontre: À l’entrée du site (Pour toute assistance contactez [email protected])

Prix: $16,50 pour les moins de 65 ans

15,00 pour les 65 ans et plus

Interprète LSQ sur place pour la visite guidée.