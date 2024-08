Commandite 2500$ pour La Classique de Hockey PMML 2024

Bonjour à vous,

Nous tenons à vous exprimer notre plus profonde gratitude pour votre généreuse contribution à notre évènement, la CLASSIQUE DE HOCKEY PMML. Grâce à votre soutien, notre événement a été un succès retentissant et nous sommes extrêmement reconnaissants de votre engagement envers notre cause.

Nous tenons à souligner l'impact positif que votre contribution a eu sur notre communauté. Ce tournoi d'hockey sur glace se veut avant tout un évènement rassembleur pour collecter des fonds pour le 24h Tremblant afin d'aider les enfants malades.

Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre générosité et votre soutien. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous et de partager de nouveaux succès ensemble.

Avec gratitude,

Yan Chartrand et Benoit Martel