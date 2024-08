Nous vous réservons donc un événement très special pour célébrer celle que vous aimez en collaboration avec notre fleuriste préférée Kërlidy et les ami/es boulanger/es de Joe La croûte La fête des mères arrive à grand pas.Nous vous réservons donc un événement très special pour célébrer celle que vous aimez en collaboration avec notre fleuriste préférée Kërlidy et les ami/es boulanger/es de Joe La croûte

Fleurs, Mignardises & Mimosa est le brunch cute ou aller avec ta maman et la gâter.

Sur place:

-Formule mini brunch à 20$ incluant 4 mignardise (mini croissant, chocolatine, brioche au sucre et aux agrumes), une flute de mimosa et un café ou thé..

-Photo booth

-Vente de bouquets

-Ambiance musicale sur mesure proposée par Anjou star et l'agence artistique Marie-prose

De 12h à 15h, réservation obligatoire.

Pré-commandez vos bouquets en cliquant sur la billetterie et sauvez les taxes !

Duvet de pêche pour la fête des mères.

Un bouquet à la fois doux, réconfortant, rayonnant de tendresse et de chaleur pour célébrer la fête des mères. Ce bouquet aux teintes de pêche se veut enveloppant. Il incarne une chaleur veloutée inspirée de la symbolique de la couleur Pantone de l’année 2024. “Une teinte de pêche qui fait écho à la compassion, offre une chaleureuse étreinte et mêle naturellement jeunesse et intemporalité."

INGREDIENTS: roses, œillets, marguerites, feuillages de saison

Bouquet A-NEMONE = 35$

Bouquet B-OUTON D'OR = 65$

Bouquet C-OSMOS = 95$

Au plaisir de vous voir !