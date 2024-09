Inscription 2024 Retraite d'écriture féministe à Salon58

4e ÉDITION — 28 avril au 4 mai 2024





Pour sa 4e édition, la Retraite d’écriture féministe à Salon58 mettra en avant une multitude de perspectives critiques à travers un espace d’apprentissage collectif, des ateliers dirigés, ainsi que des temps d’écriture et d’échanges dynamiques, sans compter son désormais très prisé Cabaret féministe au terme d’une semaine enrichissante! Cette année encore, la Retraite d’écriture féministe lance un appel à candidatures. Accompagné·e·s par quatre facilitatrices œuvrant professionnellement dans les milieux de la littérature, de la danse, des arts visuels et des communications, les participant·e·s pourront explorer l’écriture à travers le mouvement, l’improvisation, le dessin, le web, etc.





Crédit photo : Marie-Josée Lemieux





>>> https://www.mandolinehybride.com/appel-retraite-feministe-2024/