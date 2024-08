ALLIA : ENCAN SILENCIEUX DES FÊTES

Allia est fière de vous inviter à son ENCAN SILENCIEUX spécial des fêtes tenu dans le cadre de sa campagne spéciale de dons !





Pour la période des fêtes, offrez-vous l'art en cadeau tout en soutenant la mission d'Allia et toutes les femmes des industries créatives. Vous avez jusqu'au 15 décembre à midi pour miser sur les œuvres de nos artistes invité.e.s. La plus haute mise l'emportera !

-> Voir les oeuvres





En ces temps difficiles pour nos industries, Allia souhaite offrir un maximum de soutien aux femmes ayant perdu leur emploi ou vivant une situation professionnelle précaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la pandémie a particulièrement affecté les femmes* et nous imaginons un scénario similaire en cette période de précarité. Dans un tel contexte, la mission d'Allia prend tout son sens et il est essentiel de maintenir une alliance forte qui assurera la place des femmes dans nos milieux.

* Conseil du statut de la femme: « Les femmes et la pandémie »





Soutenir Allia, c'est aussi...

+ Appuyer le programme « Créatrice de demain », une formule complète dédiée à la relève;

+ Assurer la représentation et le maintien de la place des femmes au sein des industries créatives;

+ Valoriser le développement professionnel des femmes et l'accès à des postes de leadership;

+ Et plus encore. Les activités d’Allia agissent au bénéfice de l’accès et de la pérennité de la place des femmes sur le marché du travail.





En participant à l'encan, vous faites un don permettant à Allia d'assurer le bon fonctionnement de l’organisation et la création de nouvelles activités et initiatives novatrices, au bénéfice de toutes les femmes des industries créatives.





Comment participer ?

Le prix des articles étant actuellement de 0$, vous pouvez simplement:

Sélectionner l'article sur lequel vous souhaitez enchérir; I ndiquer vos coordonnées; Saisir votre offre (en prenant en considération le montant actuel de la mise); Soumettre le tout en confirmant votre «achat»; Vous recevrez un courriel de confirmation via la plateforme Zeffy (si vous ne le recevez pas, écrivez-nous au [email protected] ).

L'enchère la plus élevée sera mise à jour quotidiennement, nous vous invitons donc à revenir voir avant la fermeture de l'encan et soumettre une nouvelle mise si vous le souhaitez.





Nous contacterons les personnes qui auront gagné leur mise le 15 décembre en après-midi avec les instructions pour effectuer votre don. Nous vous livrerons votre œuvre dans la semaine du 18 décembre pour que vous puissiez la remettre en cadeau si vous le souhaitez, pendant la période des fêtes!





Faire un don, une autre façon de soutenir la cause!

Vous n'avez pas gagné votre enchère ou vous souhaitez soutenir l'alliance? Il est possible de faire un don en tout temps.

Les dons de 50$ et plus donnent accès à un reçu d'impôt.

Cliquez ici pour faire un don aujourd'hui !



Merci pour votre soutien !

Allia remercie le Conseil des arts de Montréal pour son Parrainage fiscal qui nous permet d’accomplir nos activités artistiques.