Intérêt - programmes performance adulte 2024-2025

Expression d’intérêt - programme performance adulte saison 2024-2025



Les programmes performance masculin et féminin s’adressent aux athlètes adultes ayant évolués à haut niveau qui recherche une structure pour continuer à s’entraîner, évoluer et performer. Le niveau minimum requis pour participer au programme est équivalent au Collégial D2 ou N3 en France.



Cette saison le programme vise la formation de 3 équipes distinctes par sexe qui participeront à diverses compétitions et matchs amicaux de haut niveau au courant de la saison afin de faire évoluer le collectif pour atteindre de belles performances en fin de saison lors de la Coupe du Quebec et du Championnat Canadien.





📍 419 rue Sait Roch, Montréal (à confirmer)

⏰ Entraînements 2x par semaine en soirée

📅 Septembre 2024 - Avril 2025

💪 Compétitions: 1-2x tournois ou matchs par mois les weekends, tournois tous les weekends en Avril

💲 $900-$1200 par athlète pour la saison selon les coûts (gymnases, staff, équipement, tournois, etc.)



Formulaire d’intérêt seulement

En complétant ce formulaire, vous acceptez de recevoir les informations par courriel concernant les sélections pour nos programmes performance. Les sélections auront lieu en fin Août / début Septembre et vous devrez vous inscrire à ce moment la pour avoir une chance de faire partie du programme. Les informations collectés aiderons notre équipe d'entraineurs à mieux planifier les sélections et la saison selon vos demandes et besoins!



Consultez nos politiques ici: https://www.evertonvolleyball.com/politiques

Note: au moment du paiement, la plateforme Zeffy que nous utilisons vous invitera à faire un tips. Ce tips n'est PAS obligatoire, vous pouvez choisir "autre" et 0$.