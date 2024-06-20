Conférences par Jour de la Terre Canada

Organisé par
À propos de cet événement
Les enjeux environnementaux actuels et les limites de notre planète laissent parfois penser qu’on ne peut rien faire au niveau individuel. C’est faux! Que ce soit dans notre assiette, notre logement, lors de nos déplacements ou par notre consommation, chacun de nos choix est une opportunité d’agir.
Cet atelier propose des outils et astuces économiques et écologiques pour reprendre le pouvoir sur notre empreinte au quotidien.
Du champ à l’assiette, notre alimentation a des impacts importants sur notre santé et sur celle de la planète. Les conséquences de nos habitudes alimentaires sont souvent mal connues et il est parfois difficile de savoir par quel bout commencer lorsqu’on souhaite faire un effort. Pas de panique! Cette conférence propose une entrée en matière sur le sujet de l’alimentation durable et offre des pistes de solutions concrètes pour nous aider à faire des choix plus éclairés. Après tout, manger c’est voter! S’informer et s’outiller c’est aussi faire sa part pour la planète.
Qu’arrive-t-il à nos déchets une fois jetés aux bacs? Quels rôles jouent le recyclage et le compostage dans la lutte aux changements climatiques? Comment réduire la taille de notre poubelle et diminuer notre impact au quotidien? Cette conférence offre une introduction à ces problématiques, tout en démystifiant notre système de tri et de valorisation des matières résiduelles. Des solutions concrètes, ludiques et accessibles seront proposées, avec des outils pour passer à l’action.
Rendre sa maison écologique c'est aussi économique! Notre pouvoir d’action est grand, peu importe qu’on soit locataires ou propriétaires. Découvrez de bonnes pratiques et réduisez vos factures sans perdre en confort. Consommation énergétique, gaspillage alimentaire ou utilisation de produits naturels, cet atelier participatif propose des solutions économiques et des astuces concrètes et faciles. Mettons en lumière nos meilleurs trucs pour allier écologie et économie à la maison, à notre rythme.
Une conférence d'introduction sur les principes incontournables des grands
enjeux environnementaux, conçue pour équiper et mobiliser vos participant.es à passer à l'action!
Les sections comprennent les fondamentaux du changement climatique, l’historique du climat et
comment agir et communiquer sur le sujet. Une discussion orientée vers la compréhension des
enjeux, le partage de nos vécus et de l’impact sur nos vies, et comment insuffler de l’espoir.
