2024-07-13 - Visite de nos jardins et animation familiale LES PIRATES DÉBARQUENT présenté par le théâtre Côte à Côte (Familial)

Le billet vous donne accès à une visite guidée de nos jardins, une dégustation de légumes et au spectacle "TOP SECRET" présenté par le Théâtre Côte à Côte. Nos aires de pique-nique vous sont réservés pour l'événement afin de profiter pleinement de cette journée en famille.
Adulte
10 $
Forfait familial - 4 membres
45 $
Ajouter un don pour 33 hectares
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!