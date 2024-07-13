33 hectares

Organisé par

33 hectares

À propos de cet événement

2024-07-13 - Visite de nos jardins et animation familiale LES PIRATES DÉBARQUENT présenté par le théâtre Côte à Côte (Familial)

1440 Chem. de la Côte Georges

Mascouche, QC J7K 3C2, Canada

Enfants de 2 ans+
15 $
Le billet vous donne accès à une visite guidée de nos jardins, une dégustation de légumes et au spectacle "TOP SECRET" présenté par le Théâtre Côte à Côte. Nos aires de pique-nique vous sont réservés pour l'événement afin de profiter pleinement de cette journée en famille.
Adulte
10 $
Le billet vous donne accès à une visite guidée de nos jardins, une dégustation de légumes et au spectacle "TOP SECRET" présenté par le Théâtre Côte à Côte. Nos aires de pique-nique vous sont réservés pour l'événement afin de profiter pleinement de cette journée en famille.
Forfait familial - 4 membres
45 $
Le billet vous donne accès à une visite guidée de nos jardins, une dégustation de légumes et au spectacle "TOP SECRET" présenté par le Théâtre Côte à Côte. Nos aires de pique-nique vous sont réservés pour l'événement afin de profiter pleinement de cette journée en famille.
Ajouter un don pour 33 hectares

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!