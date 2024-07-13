2024-07-13 - Visite de nos jardins et animation familiale LES PIRATES DÉBARQUENT présenté par le théâtre Côte à Côte (Familial)

Le billet vous donne accès à une visite guidée de nos jardins, une dégustation de légumes et au spectacle "TOP SECRET" présenté par le Théâtre Côte à Côte. Nos aires de pique-nique vous sont réservés pour l'événement afin de profiter pleinement de cette journée en famille.

