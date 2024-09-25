Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain
2024 Encan silencieux au profit de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain
Une paire de billets d’avion d'une valeur de 3200$
1 000 $
Enchère de départ
Une paire de billets en Classe économique valables pour toute destination régulière desservie par Air Canada en Amérique du Nord incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles.
Des conditions et restrictions s’appliquent, copier/coller l'Url suivant dans votre moteur de recherche:
https://drive.google.com/file/d/17jfIk4YdTKIC42ZELWHC2VOjVl_dGBRZ/view?usp=sharing .
Two Economy Class return tickets for travel to any Air Canada scheduled destination in North America including Hawaii, Mexico and the Caribbean.
Conditions and restrictions are applicable.
Un abonnement d'une valeur de 449$, saison 2024-25 (A)
100 $
Ski Bromont, montagne d'expériences, offre un abonnement de ski “Presque Tout Temps” pour la saison 2024-2025. Consultez la validité de cet abonnement ainsi que l’horaire de la saison sur ce site web. https://www.bromontmontagne.com/abonnements-ski/
Un abonnement d'une valeur de 449$, saison 2024-25 (B)
100 $
Ski Bromont, montagne d'expériences, offre un abonnement de ski “Presque Tout Temps” pour la saison 2024-2025. Consultez la validité de cet abonnement ainsi que l’horaire de la saison sur ce site web. https://www.bromontmontagne.com/abonnements-ski/
Une carte-cadeau d'une valeur de 150$ chez Sports Experts
50 $
Carte cadeau d'une valeur de 150 $ pour vous permettre de vous équiper pour la pratique du sport dans une des boutiques Sports Expert.
Une carte cadeau de la SAQ d'une valeur de 150$
50 $
Une carte cadeau de 150 $ de la Société des alcools du Québec.
Théâtre: une paire de laissez-passer d'une valeur de 145 $
50 $
Le Théâtre Jean Duceppe offre deux billets d’une valeur total de 145$ pour la pièce de théâtre «Contre Toi» qui sera jouée sur scène du 15 janvier au 15 février 2025.
Pour en savoir plus sur cette pièce de théâtre, rendez-vous sur le site internet du théâtre: https://duceppe.com/contre-toi/.
Théâtre: une paire de laissez-passer d'une valeur de 170 $
50 $
La compagnie de producteurs Les Agents Doubles offre deux billets d’une valeur total de 170$ pour la représentation de la pièce de théâtre «Le Prénom» du jeudi 5 décembre 2024.
Pour en savoir plus sur cette pièce de théâtre, rendez-vous sur le site internet du théâtre: https://duceppe.com/le-prenom/.
