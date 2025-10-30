Fondation de la recherche pédiatrique

Fondation de la recherche pédiatrique

Gendarme de fer 2026 - Montréal

3905 Rue University

Montréal, QC H3A 2B4, Canada

2,5 km en sentier + obstacles
90 $

Course de 2,5 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Montréal.
Chaque personne participante s'engage à recueillir au moins 100$ en collecte avant le 17 octobre 2026.

Équipe limitée à 5 participant(e)s maximum.

5 km en sentier + obstacles
100 $

Course de 5 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Montréal.
Chaque personne participante s'engage à recueillir au moins 100$ en collecte avant le 17 octobre 2026.

Équipe limitée à 5 participant(e)s maximum.

10 km en sentier + obstacles
110 $

Course de 10 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Montréal.
Chaque personne participante s'engage à recueillir au moins 100$ en collecte avant le 17 octobre 2026.

Équipe limitée à 5 participant(e)s maximum.

ÉLITE : 10 km en sentier + obstacles
150 $

Course de 10 km en sentier suivie d'un parcours d'obstacles à Montréal.
Chaque personne participante s'engage à recueillir au moins 100$ en collecte avant le 17 octobre.

Départ isolé, présentation des coureurs élites, photo professionnelle pendant la course, concurrence de haut niveau.

Parcours enfants : 1 km en sentier + obstacles
25 $

Course de 1 km sur un terrain suivie d'un petit parcours à obstacles à Montréal.
Pour les enfants de 12 ans et moins (collecte de fonds non demandée pour ce tarif).

