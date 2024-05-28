Camp estival 2 2024

Dépôt pour les participants (avec ou sans demande de parrainage) souhaitant réserver leur place au Camp estival JED 2024. Le dépôt est remboursable pour les candidats qui bénéficieront du programme de parrainage. Pour plus d'information, consultez notre site internet : https://clubjed.ca/camp-jed-estival/

