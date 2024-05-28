Camp estival 2 2024

Dépôt pour les participants (avec ou sans demande de parrainage) souhaitant réserver leur place au Camp estival JED 2024. Le dépôt est remboursable pour les candidats qui bénéficieront du programme de parrainage. Pour plus d'information, consultez notre site internet : https://clubjed.ca/camp-jed-estival/
Dépôt pour les participants (avec ou sans demande de parrainage) souhaitant réserver leur place au Camp estival JED 2024. Le dépôt est remboursable pour les candidats qui bénéficieront du programme de parrainage. Pour plus d'information, consultez notre site internet : https://clubjed.ca/camp-jed-estival/
Participant - Inscription complète régulière
862,50 $
Financement complet directement par le participant.
Montant d'inscription : 750,00$
TPS (5%) : 37,50$
TVQ (9,975%): 74,81$
Montant total: 862,5$
Financement complet directement par le participant.
Montant d'inscription : 750,00$
TPS (5%) : 37,50$
TVQ (9,975%): 74,81$
Montant total: 862,5$
Participant - Inscription avec rabais (125$)
718,75 $
Financement directement par le participant, mais en bénéficiant du rabais minimum de 100$. Vous devez nous donner les logos de vos parrains financiers à la suite de votre paiement : a.moricods«@gmail.com
Montant d'inscription : 625,00$
TPS (5%) : 31,25$
TVQ (9,975%): 60,93$
Montant total: 718,75$
Financement directement par le participant, mais en bénéficiant du rabais minimum de 100$. Vous devez nous donner les logos de vos parrains financiers à la suite de votre paiement : a.moricods«@gmail.com
Montant d'inscription : 625,00$
TPS (5%) : 31,25$
TVQ (9,975%): 60,93$
Montant total: 718,75$
Participant - paiement de l'inscription à moitié
318,25 $
Paiement pour la moitié de l'inscription
Paiement pour la moitié de l'inscription
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!