Soirée des Jeunes Ambassadeurs de la Fondation P.G.L

Cet événement, organisé par les Jeunes Ambassadeurs de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, a pour but de récolter des fonds pour soutenir les initiatives éducatives de la fondation tout en créant un lien entre les jeunes professionnels et la Fondation PGL.





Au cours de la soirée, les participants pourront découvrir les actions de la fondation et échanger avec d'autres jeunes leaders engagés, le tout sous une formule cocktail dinatoire offerte par Menu Extra et Élixirs. L'événement inclura des moments de réseautage et des présentations inspirantes. En s'associant à cette initiative, les jeunes professionnels auront l'occasion de soutenir une cause noble, tout en renforçant leur engagement social et en tissant des liens avec d'autres acteurs du changement.





Cette soirée promet d'être enrichissante et dynamique, marquée par la générosité et la volonté collective de faire une différence pour les jeunes ici et à l'international.



*Des reçus à des fins fiscales seront remis suite à l'événement*