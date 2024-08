Soirée Cockt'elle en noir - 2024

La Fondation du CSSS de la MRC de Coaticook est enchantée de vous convier en présentiel à la soirée d e levée de fonds réservée exclusivement aux dames: L e Cockt'elle en noir!



L’édition 2024 vous propose une soirée entre filles, pour honorer et célébrer dans le plaisir, la détermination, le parcours et le leadership d’une femme de coeur. Dévouée et au service de sa communauté, elle est une pionnière de chez nous. Nous sommes heureux de recevoir Madame Claudette Lavoie à titre de présidente d’honneur!



Un rendez-vous à ne pas manquer!





Au menu, quatre services soigneusement préparés, sous la direction de Madame Marie-Josée Tremblay/traiteur, vous seront offerts :





Pour débuter:

• potage en tasse :poivrons rouges, poires et cheddar de la Laiterie Coaticook, garniture de bacon et oignons verts

• corbeille de croûtons et naan sur les tables





Par la suite:

• tartelettes fines : béchamel,fromage Comtomme de La Station, pommes Verger Le Gros Pierre,noix, roquette

et coulis de gelée de pommes, Verger Le Gros Pierre,

• petits sandwich briochés : effiloché de bison Rustik Bison, fromage cheddar de la Laiterie Coaticook.,

confit d’oignons, laitue et mayonnaise aux herbes

• concombres libanais farcis de mousse fait avec le pâté de campagne de l’Abattoir Régionale,

parsemés de tortillons salés Laiterie Coaticook et d’oignons frits

• petits bols comestibles de bruschetta au basilique





Poursuivons avec:

• verrines crémeuses à la truite fumée des Bobines deux façons et asperges

• sushi déconstruit végétarien (edamame, mangue et carottes, soya et mayonnaise épicée)

• petits biscuits, fromage chemin Hatley de la Station , chorizos doux Ranch St-Hubert et olives kalamata &

quiches en bouchées au fromage Alfred le Fermier de La Station

• tacos asiatiques au poulet terryaki et légumes, sauce wafu





En conclusion:

• crème glacée vanille individuelle Laiterie Coaticook plateau à partager de desserts en bouchées

• cakepops assortis

• gâteau sucre à la crème et guimauves

• carrés framboises et amandes





Inscription, paiement et émission des reçus

➡️ Inscrivez-vous dès maintenant afin de vous assurer une place pour vous seule ou pour votre groupe (4 places maximum à la fois).

➡️ Au courant des prochaines semaines, toutes les personnes inscrites recevront un reçu d’impôt personnalisé. Pour les inscriptions de groupe, assurez-vous que le courriel de chaque participante soit spécifié. Cette façon de procéder assurera à chaque personne inscrite la réception d’un reçu d'impôt distinct.

➡️ Le coût du billet est de 100$ par personne. Un reçu d’impôt de 50$ par billet sera émis.

➡️ Important: Lorsqu‘il sera proposé de soutenir la plateforme en ajoutant une contribution supplémentaire, sélectionnez AUTRE et inscrivez ZÉRO.