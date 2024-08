Summer School 2024 de l'Académie Antoine-Manseau

***COMPLET*** Si vous souhaitez que votre enfant soit ajouté·e à la liste d'attente, communiquez avec Mme Marie Quirion à l’adresse courriel suivante : [email protected]





Fort d’une solide réputation en enseignement de l’anglais langue seconde, l’Académie Antoine-Manseau est fière d’inviter les jeunes au Summer School 2024! Ce camp d’été aura lieu du 2 au 12 juillet et est offert pour les jeunes de 8 à 12 ans.





Le Summer School offre des activités ludiques et éducatives à l'intérieur en avant-midi (salle de classe, cuisine, arts, informatique, etc.) et à l'extérieur en après-midi (jeux, sports, sorties à la piscine, etc.). Un service de garde est disponible en début et en fin de journée.





Un montant de 50 $ est requis afin d'officialiser l'inscription de l'enfant. Ce montant est non-remboursable.

L'inscription complète devra être payée au plus tard le 15 mai 2024.





Les coûts du Summer school sont répartis comme suit :

- 550 $ pour les deux semaines;

- 250 $ pour la première semaine uniquement;

- 300 $ pour la deuxième semaine uniquement.

Un reçu fiscal peut également être remis aux parents qui en font la demande.





Pour de plus amples informations sur le Summer School, communiquez avec Mme Marie Quirion, coordonnatrice du camp, à l’adresse courriel suivante : [email protected]