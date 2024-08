ANNULÉ- FORMATION Affiner son sens politique pour influencer stratégiquement

Note: cette formation des plus complètes est offerte en 2 demi- journées (16 déc. 9h-12h30, 17 déc. 9h-12h30).

Post-élections d'automne; cette formation sur l'affinage de votre sens politique tombe à point et est essentielle pour mieux positionner votre organisme dans son environnement et sa communauté. Donnée en deux séances, elle regorge d'informations et d'astuces pour mieux faire connaître votre organisme et aller chercher un soutien de monde politique, pour sa mission autant que pour ses finances.

Formateur: Pierre Lainey, DBA, MBA, Adm.A., F.C.M.C., CRHA est maître d’enseignement en management à HEC Montréal où il enseigne les habiletés politiques, le leadership organisationnel, la psychologie de la décision et la psychologie et le leadership du changement. Monsieur Lainey a œuvré pendant vingt-cinq ans comme consultant, particulièrement en changement et en développement organisationnel. Ses mandats l’ont amené à travailler dans des organisations publiques et privées au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Monsieur Lainey enseigne la consultation à l’École des sciences de la gestion à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), à l’École nationale d’administration publique (campus de Montréal et de Québec) et à l’Université McGill. Psychologue de formation, Monsieur Lainey détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et détient la certification de l’Association canadienne des conseillers en management (C.M.C.) dont il est fellow. Durant ses études doctorales (au Québec et en Angleterre), il s’est intéressé à la typologie des jeux politiques dans les grandes organisations. Il est conseiller en ressources humaines agréé de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Il a publié sept ouvrages, dont un sur le leadership organisationnel en 2008, et un sur les habiletés politiques en 2017 (3e édition).

Tarif: 275$ pour les membres, 325$ pour les non-membres. Un minimum de 10 participants doit être inscrit pour qu'une séance ait lieu.