Les Jasettes de Biquette : Pour une écologie du 99 %, avec Frédéric Legault et Arnaud Theurillat-Cloutier

Dans cette discussion basée sur leur livre Pour une écologie du 99% (écrit en collaboration avec Alain Savard, paru en 2021), Frédéric Legault et Arnaud Theurillat-Cloutier vous convient à un petit cours d’autodéfense sur l’écologie et l’économie! Parmi les questions posées: est-ce que l’on consomme trop… ou est-ce plutôt que l’on produit trop? L’économie capitaliste fondée sur les énergies renouvelables est-elle vraiment réaliste? Qui sont les véritables pollueurs et les faux alliés?





Les auteurs présentent les faits et rétablissent des vérités. C’est le moment de mettre à l’épreuve nos idées reçues et les mythes qu’on nous impose sur les véritables facteurs de la crise écologique, tout comme sur ses solutions.





Frédéric Legault enseigne la sociologie et complète une thèse sur l’économie post-capitaliste.





Arnaud Theurillat-Cloutier est enseignant de philosophie, doctorant en sociologie et auteur de Printemps de force (Lux éditeur, 2017, Prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec 2018).





____________________________________________





Les Jasettes, ce sont des causeries, en collaboration avec la maison d’édition Écosociété, sur des sujets liés à la mission qui nous anime : écologie, permaculture, communauté, lien social et plus!





La causerie débute à 18h, avec une présentation de 30 à 45 minutes suivie d'une discussion avec le public jusqu'à 19h30, dans un esprit d’échange et de vulgarisation.





Vous pouvez arriver dès 17h30 et rester jusqu'à 20h pour profiter de la présence de l'auteur et des merveilles du Repaire de Biquette!