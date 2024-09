Événement "J'affiche mes couleurs pour la Fête nationale du Québec!"

La Société nationale de l'Estrie (SNE), en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et Accent Bleu du Québec, est heureuse de mettre gratuitemen t à la disposition des citoyennes et citoyens de la région de l'Estrie 325 trousses de pavoisement, qui permettront à chacune et chacun de décorer son domicile aux couleurs du Québec!

D'une valeur au détail de 50$, chaque trousse contient des fanions, drapeaux et autres rubans barricades aux couleurs officielles de la Fête nationale du Québec. Voilà une occasion à ne manquer pour mettre de la couleur dans nos vies et dans nos municipalités, et ainsi égayer un événement annuel d'importance, soit la célébration de cette culture unique qui est la nôtre, une nation francophone en terre d'Amérique!

FAITES VITE! CES TROUSSES GRATUITES SERONT OFFERTES AU 325 PREMIERES PERSONNES INSCRITES!