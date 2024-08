Café Céramique - Juillet

CAFÉ CÉRAMIQUE au Dougtown Café !





Ternoir Céramique sera sur place pour guider votre processus créatif. Venez seul.e ou entre ami.e.s pour peindre une pièce festive, en profitant de l'ambiance et des boissons du Dougtown Café !





Vous aurez le choix entre des pièces tournées à la main et des pièces moulées de différentes tailles et formes, à des prix variant entre 15$ et 55$.





Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE avec dépôt non-remboursable de 20$, comprenant un dépôt de 15$ qui vous sera déduit du prix de la pièce choisie à l'arrivée, et un frais de participation de 5$ par personne. Pour compléter votre inscription, voir le lien Zeffy dans la section Billets ci-dessus.





--

CERAMIC CAFÉ at the Community Center !





Ternoir Céramique will be there to guide your creative process. By yourself or with friends, come paint your own festive piece and enjoy Dougtown Café's ambiance and warm drinks !





Choose from hand-turned and cast pieces of various shapes and sizes, priced from $15 to $55.





Spots are limited. MANDATORY REGISTRATION with $20 non-refundable deposit, including a $15 deposit which will be deducted from the price of the chosen piece on arrival, and a $5 participation fee per person. To complete your registration, see the Zeffy link in the Tickets section above.