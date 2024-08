Gala des bourses 2024 de la Fondation du Cégep - Membre du personnel

Le mercredi 24 avril 2024 aura lieu le Gala des bourses de la Fondation du Cégep. Cette soirée a pour but de souligner les réussites, les réalisations, les implications, l’excellence et la persévérance des étudiants(es). Le Gala des bourses de la Fondation du Cégep comportera 4 volets de bourses qui seront décernées à plus de 120 étudiants(es).

HORAIRE DE LA SOIRÉE DU 24 AVRIL

19 h : Cocktail, photobooth et surprises au foyer de l’auditorium ;

20 h : Début de la cérémonie dans l’auditorium.

21 h 30 : Fin de la cérémonie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lieu : Campus Gabrielle-Roy, Auditorium, porte #5;

Coût : soirée gratuite ;

Stationnement : gratuit ;

Formule : c ocktail et Gala ;

Code vestimentaire : tenue cocktail.