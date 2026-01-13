Sphère de services

Sphère de services

Bac alimentaire - Session hiver 2026 - Privilège

Local J-2855 (Pavillon Judith-Jasmin

UQAM)

22 janvier 13h-18h et 23 janvier 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 23 janv.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

29 janvier 13h-18h et 28 janvier 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 28 janv.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

5 février 13h-18h et 6 février 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 6 févr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

12 février 13h-18h et 13 février 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 13 févr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

19 février 13h-18h et 20 février 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 20 févr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

26 février 13h-18h et 27 février 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 27 févr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

5 mars 13h-18h et 6 mars 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 6 mars

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

12 mars 13h-18h et 13 mars 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 13 mars

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

19 mars 13h-18h et 20 mars 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 20 mars

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

26 mars 13h-18h et 27 mars 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 27 mars

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

2 avril 13h-18h et 3 avril 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 3 avr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

9 avril 13h-18h et 10 avril 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 10 avr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

16 avril 13h-18h et 17 avril 10h-12h
10 $
Disponible jusqu'au 17 avr.

Ce billet est valide pour une seule distribution alimentaire.

