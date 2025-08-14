Back up Form

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

ICC Brossard - CCI Brossard (LE JARDIN D'ÉTÉ - ÉCOLE QOBAA)

5905 Grande-Allée

Brossard, QC J4Z 3G4, Canada

No registration - Testing Ticket - ICC Administration
1 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Un enfant
350 $

Frais de cours école Arabe Qobaa pour un enfant

Deux enfants (paiement total)
680 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour deux enfants (Paiement en une tranche)

Deux enfants (paiement partiel)
350 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour deux enfants (Paiement en deux tranches: $350 maintenant et $330 avant le 31/12/2025)

Trois enfants (Payment total)
990 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour trois enfants (paiement total)

Trois enfants (paiement partiel)
495 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour trois enfants (Paiement en deux tranches: $495 maintenant et $495 avant le 31/12/2025)

Quatre enfants (paiement total)
1 300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour quatre enfants (Paiement complet)

Quatre enfants (paiement partiel)
650 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Frais de cours école Arabe Qobaa pour quatre enfants (Paiement en deux tranches: $650 maintenant et $650 avant le 31/12/2025)

