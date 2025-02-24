Bal Afrikana 2 : le voyage commence là où le passé et le futur se rencontrent.

Accès tapis jaune / une consommation gratuite /soirée dansante avec Dj (21h00 - 1h00) / prises de photos avec personnalités-mannequins
Accès tapis jaune / une consommation gratuite /soirée dansante avec Dj (21h00 - 1h00) / prises de photos avec personnalités-mannequins
🎟️ Billet régulier (19h00 - 01h
299 $
Retour d'impôt de 65$/ tapis jaune / cocktail-réseautage / une consommation gratuite / 5 bouchées / défilé-spectacle.
Retour d'impôt de 65$/ tapis jaune / cocktail-réseautage / une consommation gratuite / 5 bouchées / défilé-spectacle.
Afrikana (Billet VIP individuel)
349 $
Retour d'impôt de 75$ / tapis jaune / cocktail-réseautage / 5 bouchées / section VIP / Open Bar / vue privilégiée / défilé-spectacle.
Retour d'impôt de 75$ / tapis jaune / cocktail-réseautage / 5 bouchées / section VIP / Open Bar / vue privilégiée / défilé-spectacle.
🎟️ Afrikana+ (Table VIP de 4 personnes)
1 999 $
Retour d'impôt de 450$ disponible/ tapis jaune / cocktail-réseautage / section VIP avec places assises / Open Bar / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / défilé-spectacle.
Retour d'impôt de 450$ disponible/ tapis jaune / cocktail-réseautage / section VIP avec places assises / Open Bar / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / défilé-spectacle.
Ajouter un don pour Centre culturel afro-canadien de Montréal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!