Bal Afrikana 2 : le voyage commence là où le passé et le futur se rencontrent.

Retour d'impôt de 450$ disponible/ tapis jaune / cocktail-réseautage / section VIP avec places assises / Open Bar / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / défilé-spectacle.

Retour d'impôt de 450$ disponible/ tapis jaune / cocktail-réseautage / section VIP avec places assises / Open Bar / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / défilé-spectacle.

Plus de détails...