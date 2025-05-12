Organisé par

BAL AFRIKANA II

1500 Blvd Robert-Bourassa suite 900

Montréal, QC H3A 3S8, Canada

🎟️ Afrikana+ (Table VIP de 4 personnes)
1 999 $
Retour d'impôt de 450$ disponible/ tapis jaune / cocktail-réseautage / section VIP avec places assises / Open Bar / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / défilé-spectacle.
