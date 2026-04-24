Centre culturel afro-canadien de Montréal

Organisé par

Centre culturel afro-canadien de Montréal

À propos de cet événement

Bal Afrikana III - REGALIA ROYALE

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

Afrikana (Billet VIP individuel)
275 $

Retour d'impôt de 50$* / cocktail-réseautage (ouverture des portes 19h30) / amuse-bouches / section VIP / consommation offerte / vue privilégiée / performances artistiques / accès au bal (soirée dansante avec DJ).


🎟️ Billet régulier (20h30 - 01h)
225 $

Cocktail - réseautage / Consommation offerte / amuse-bouches / performances artistiques / accès au bal (soirée dansante avec DJ),

🎟️ Afrikana+ (Table VIP de 4 personnes)
1 100 $

Retour d'impôt de 150$ disponible / cocktail-réseautage (ouverture des portes 19h30) / section VIP avec places assises / consommation offerte / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / performances artistiques / accès bal (soirée dansante avec DJ).

Afrikana - Le Bal (22h00 à 01h00)
100 $

Soirée dansante avec Dj (22h00 - 1h00)

Consommation payante *

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