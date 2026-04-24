Bal Afrikana III - REGALIA ROYALE

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À propos de cet événement
Retour d'impôt de 50$* / cocktail-réseautage (ouverture des portes 19h30) / amuse-bouches / section VIP / consommation offerte / vue privilégiée / performances artistiques / accès au bal (soirée dansante avec DJ).
Cocktail - réseautage / Consommation offerte / amuse-bouches / performances artistiques / accès au bal (soirée dansante avec DJ),
Retour d'impôt de 150$ disponible / cocktail-réseautage (ouverture des portes 19h30) / section VIP avec places assises / consommation offerte / plateau de bouchées Afrikana / vue privilégiée / portrait de groupe exclusif / performances artistiques / accès bal (soirée dansante avec DJ).
Soirée dansante avec Dj (22h00 - 1h00)
Consommation payante *
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