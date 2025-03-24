Bal de fin d'année

Le billet inclut un cocktail, le souper, un accord mets et vins durant le repas, la prise de photos de finissant(e)s, le party avec DJ et bien entendu, plusieurs surprises au courant de la soirée.
Le billet inclut un cocktail, le souper, un accord mets et vins durant le repas, la prise de photos de finissant(e)s, le party avec DJ et bien entendu, plusieurs surprises au courant de la soirée.
Finissant(e) et personne accompagnatrice
60 $
Ce billet inclut le billet pour une personne finissante et son accompagnateur ou son accompagnatrice qui n'est pas finissant(e). Cela inclut donc deux soupers, et deux accès au party, mais seulement une prise de photos de finissant(e).
Ce billet inclut le billet pour une personne finissante et son accompagnateur ou son accompagnatrice qui n'est pas finissant(e). Cela inclut donc deux soupers, et deux accès au party, mais seulement une prise de photos de finissant(e).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!