Bal de fin d'année

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À propos de cet événement
Le billet inclut un cocktail, le souper, un accord mets et vins (ou option sans alcool) durant le repas, la prise de photos de finissant(e)s, le party avec DJ et bien entendu, plusieurs surprises au courant de la soirée.
Ce billet inclut le billet pour une personne finissante et son accompagnateur ou son accompagnatrice qui n'est pas finissant(e). Cela inclut donc deux soupers, et deux accès au party, mais seulement une toge pour la prise de photos de finissant(e).
C'est la veille et on a encore de la place ! Finissant-e ou pas, vient profiter d'une soirée de fin d'année inoubliable. Ce billet inclut le souper (3 services) et le party ensuite !
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