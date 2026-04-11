Bal de finissant SPU 2026

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Ce billet comprend : 1 entrée au cocktail (valeur de 15 $) ainsi que 1 entrée au bal de finissants.
Le billet du cocktail inclut :
Le billet du bal inclut :
Ce billet comprend : 1 entrée au cocktail ainsi que 1 entrée au bal de finissants.
Le billet du cocktail inclut :
Le billet du bal inclut :
Ce billet comprend 1 entrée au cocktail ainsi qu'une coupe de mousseux (sans alcool) ou de champagne, selon votre choix et l'âge de l'invité.
Ce billet est destiné à vos invités : amis, famille, blonde/chum, collègues de travail, sucre d'orge et compagnie ! 🥂
Ce billet comprend 1 entrée au cocktail gratuite pour un enfant (en bas de 14 ans) ainsi qu'une coupe de mousseux (sans alcool).
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