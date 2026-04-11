AGÉCA inc.

Organisé par

AGÉCA inc.

Bal de finissant SPU 2026

535 Rue Lefrançois

Rosemère, QC J7A 4R5, Canada

Billet ÉTUDIANT - Bal de finissant et cocktail 🪩
115 $
Disponible jusqu'au 9 mai

Ce billet comprend : 1 entrée au cocktail (valeur de 15 $) ainsi que 1 entrée au bal de finissants.

Le billet du cocktail inclut :

  • 1 coupe de mousseux (sans alcool) ou de champagne, selon votre choix

Le billet du bal inclut :

  • une place assise
  • 2 tickets de consommation au bar avant l'ouverture de l'open bar
  • l'accès à l'open bar dès son ouverture
  • un repas 3 services (avec options végétarienne et sans gluten)
  • et bien plus encore en surprise ! 🎉
Billet ENSEIGNANT/TTP - Bal de finissant et cocktail 🪩
90 $
Disponible jusqu'au 9 mai

Ce billet comprend : 1 entrée au cocktail ainsi que 1 entrée au bal de finissants.

Le billet du cocktail inclut :

  • 1 coupe de mousseux (sans alcool) ou de champagne, selon votre choix

Le billet du bal inclut :

  • une place assise
  • 2 tickets de consommation au bar avant l'ouverture de l'open bar
  • l'accès à l'open bar dès son ouverture
  • un repas 3 services (avec options végétarienne et sans gluten)
  • et bien plus encore en surprise ! 🎉
Billet cocktail (14+) 🥂
15 $
Disponible jusqu'au 23 mai

Ce billet comprend 1 entrée au cocktail ainsi qu'une coupe de mousseux (sans alcool) ou de champagne, selon votre choix et l'âge de l'invité.

Ce billet est destiné à vos invités : amis, famille, blonde/chum, collègues de travail, sucre d'orge et compagnie ! 🥂

Billet cocktail (-14) 🥂
Gratuit
Disponible jusqu'au 23 mai

Ce billet comprend 1 entrée au cocktail gratuite pour un enfant (en bas de 14 ans) ainsi qu'une coupe de mousseux (sans alcool).

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