Bal de finissant.e.s en Sciences 2026 - dépot

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À propos de cet événement
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Profitez du programme complet (souper, bar open et nuitée à l'hotel)
Prix du billet total : 350 ± 50 $
Donc, paiement final : 200 ± 50 $
Réservé aux finissant.e.s en Sciences 2026
Pour toutes questions : [email protected]
**Dépot de 150$ non remboursable!
Profitez seulement du souper (ne comprends pas le bar open, ni la nuitée à l'hotel)
Prix du billet total : 200 $
Donc, paiement final : 50$
Réservé aux finissant.e.s en Sciences 2026
Pour toutes questions : [email protected]
**Dépot de 150$ non remboursable!
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