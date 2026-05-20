Association générale étudiant en Science de l'Université de Sherbrooke
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Organisé par

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Bal de finissant.e.s en Sciences 2026 - dépot

4940 Chem. du Parc

Orford, QC J1X 7N9, Canada

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Admission générale - Finissant.e 2026 en sciences
150 $
Disponible jusqu'au 24 juin

Profitez du programme complet (souper, bar open et nuitée à l'hotel)

Prix du billet total : 350 ± 50 $
Donc, paiement final : 200 ± 50 $

Réservé aux finissant.e.s en Sciences 2026
Pour toutes questions : [email protected]

**Dépot de 150$ non remboursable!

Admission - Souper seulement
150 $
Disponible jusqu'au 24 juin

Profitez seulement du souper (ne comprends pas le bar open, ni la nuitée à l'hotel)

Prix du billet total : 200 $
Donc, paiement final : 50$

Réservé aux finissant.e.s en Sciences 2026
Pour toutes questions : [email protected]


**Dépot de 150$ non remboursable!

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