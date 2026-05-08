Bal de finissants biomed 2026

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À propos de cet événement
Inclut : accès au Bal des finissant·e·s en sciences biomédicales, consommation de bienvenue au champagne et souper assis trois services. Un formulaire sera envoyé après l’achat pour le choix du plat principal. Limite d’un billet par personne.
Inclut : accès au Bal des finissant·e·s en sciences biomédicales, consommation de bienvenue au champagne et souper assis trois services. Un formulaire sera envoyé après l’achat pour le choix du plat principal. Billets +1
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