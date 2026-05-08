Organisé par

AÉSBUM

À propos de cet événement

Bal de finissants biomed 2026

3715 Av. Lacombe

Montréal, QC H3T 1Y5, Canada

Admission générale
60 $

Inclut : accès au Bal des finissant·e·s en sciences biomédicales, consommation de bienvenue au champagne et souper assis trois services. Un formulaire sera envoyé après l’achat pour le choix du plat principal. Limite d’un billet par personne.

Admission générale +1
65 $

Inclut : accès au Bal des finissant·e·s en sciences biomédicales, consommation de bienvenue au champagne et souper assis trois services. Un formulaire sera envoyé après l’achat pour le choix du plat principal. Billets +1

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