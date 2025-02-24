Bal de finissants mai 2025 (VERSEMENT FINAL + FRAIS 25$)

- Le deuxième versement du billet est d'un montant fixe de 89,00$.
- L’achat du billet comprend: cocktails, repas 3 services et vin, 6 consommations.
2e versement - accompagnateurs
CA$89
2e versement - cocktail seulement
CA$45
Le billet pour le cocktail permet seulement l'accès au cocktail. À ce moment, les familles et amis sont invités.
Cocktails à volonté disponible.
cocktail seulement - invité(s) supplémentaires
CA$60
*pour ceux souhaitant des billets de cocktails supplémentaires suite à la première vente.
Le billet pour le cocktail permet seulement l'accès au cocktail. À ce moment, les familles et amis sont invités.
Cocktails à volonté disponible.
