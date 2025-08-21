Organisé par
🎟️ Billet – Bal de La Rose 2026
📅 21 mars 2026
📍 Best Western, Drummondville
👗 Tenue chic requise
Ce billet donne accès à une soirée élégante et festive au profit de La Rose des Vents, maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.
Inclus avec votre billet :
🍽️ Un souper gastronomique 4 services
🎶 Une performance musicale de Landy Rose et son band
🎲 Des jeux interactifs et des prix à gagner tout au long de la soirée
💃 Une ambiance chaleureuse, ludique et mémorable
Réservez une table pour 8 personnes et vivez une soirée élégante au profit de La Rose des Vents.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!