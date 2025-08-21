🎟️ Billet – Bal de La Rose 2026

📅 21 mars 2026

📍 Best Western, Drummondville

👗 Tenue chic requise





Ce billet donne accès à une soirée élégante et festive au profit de La Rose des Vents, maison d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale.





Inclus avec votre billet :

🍽️ Un souper gastronomique 4 services

🎶 Une performance musicale de Landy Rose et son band

🎲 Des jeux interactifs et des prix à gagner tout au long de la soirée

💃 Une ambiance chaleureuse, ludique et mémorable