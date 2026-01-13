Fondation des Gouverneurs de l'espoir

Organisé par

Fondation des Gouverneurs de l'espoir

À propos de cet événement

Bal de Ti-Pou Édition Safari

500 Ave du Golf

La Prairie, QC J5R 0A5, Canada

Enfant (0-2 ans)
Gratuit

Les enfants de 2 ans et moins entrent gratuitement, mais vous devez prendre un billet pour eux.

Enfant (3-17 ans)
75 $

*Les billets sont non remboursables

Adulte
110 $

*Les billets sont non remboursables

Don 25$ pour inviter une famille
25 $

Faites un don pour que des familles soutenues par la fondation soient invitées au Bal de Ti-Pou.

Don de 50$ pour inviter une famille
50 $

Faites un don pour que des familles soutenues par la fondation soient invitées au Bal de Ti-Pou

Don 100$ pour inviter une famille
100 $

Faites un don pour que des familles soutenues par la fondation soient invitées au Bal de Ti-Pou

Partenaire Solidarité
500 $

Commandite - Partenaire Solidarité

Partenaire Authenticité
1 000 $

Commandite - Partenaire Authenticité

Partenaire Bienveillance
2 500 $

Commandite - Partenaire Bienveillance

Partenaire Générosité
5 000 $

Commandite - Partenaire Générosité

Ajouter un don pour Fondation des Gouverneurs de l'espoir

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!