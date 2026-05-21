Bal des 6e année

Ce billet donne accès à LA soirée de l'année pour célébrer la fin du primaire ! Au programme : musique, animation, plaisirs partagés et souvenirs mémorables dans une ambiance festive et sécuritaire.





Entrée gratuite, mais inscription obligatoire ! 🎓🎉

N'oubliez pas de bien compléter toutes les sections du formulaire (coordonnées, allergies et autorisations) !