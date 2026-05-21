La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel

Organisé par

La Maison des jeunes de St-André de Neufchâtel

À propos de cet événement

Bal des 6e année

Édifice Denis-Giguère

305 Rue Racine, Québec, QC G2A 2P5, Canada

Entrée au bal
Gratuit

Ce billet donne accès à LA soirée de l'année pour célébrer la fin du primaire ! Au programme : musique, animation, plaisirs partagés et souvenirs mémorables dans une ambiance festive et sécuritaire.


Entrée gratuite, mais inscription obligatoire ! 🎓🎉 

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