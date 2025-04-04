ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE BIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL INC.

Organisé par

Bal des finissant.e.s 2024-2025

405 Rue Saint-Jean-Baptiste

Montréal, QC H2Y 1G2, Canada

Finissant.e.
90 $
Billet réservé aux finissant.e.s de sciences biologiques. Ceci inclus les étudiant.e.s gradué.e.s à l'automne 2024, l'hiver 2025, l'été 2025 et les étudiant.e.s en échange quittant à la fin de la session d'hiver 2025 ou d'été 2025.
Accompagnateur.trice
90 $
Billet à acheter si vous souhaitez avoir un +1. Ce billet permet aux finissant.e.s de célébrer avec quelqu’un.e qui leur est cher.e. La vente sera ouverte à tous.tes le 14 avril selon le nombre de billets restants.

