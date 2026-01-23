Organisé par

Association des étudiants hors-campus de l'UQTR de Québec

À propos de cet événement

Ventes fermées

Bal des finissants 2026

40 Av. du Lac

Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada

Finissant
85 $

Ce billet est pour les FINISSANTS! Cela inclus le cocktail, le souper et des petits cadeaux.

Accompagnateur
85 $

Tu accompagnes un finissant toute la soirée. Ce billet inclus le cocktail et le souper. (maximum un accompagnateur par finissant et doit être acheté par le finissant pour que le comité de Finissants sache il est associé à quel finissant)

Cocktail
12,78 $

Tu es un parent, un ami ou un enseignant et tu désires venir célébrer ton finissant? Ce billet est pour toi! Ce billet te permet d'assister seulement au cocktail.

Chambre simple
190,40 $

Tu es seul et tu veux profiter d'un grand lit king... ce billet est pour toi! (pour une seule personne)

Chambre double
190,40 $

Après une grosse soirée, tu veux partager ta nuit étoilée avec un être cher ou un ami. (pour deux personnes qui inclus deux lits queen)

Chambre triple
214,20 $

Après une grosse soirée, tu veux partager ta nuit étoilée avec deux êtres chers ou deux amis. (pour trois personnes qui inclus deux lits queen)

Chambre quadruple
238 $

Le quatuor ou la double date... cette chambre est pour toi! (pour quatre personnes qui inclus deux lits queen)

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