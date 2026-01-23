Bal des finissants 2026

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À propos de cet événement
Ce billet est pour les FINISSANTS! Cela inclus le cocktail, le souper et des petits cadeaux.
Tu accompagnes un finissant toute la soirée. Ce billet inclus le cocktail et le souper. (maximum un accompagnateur par finissant et doit être acheté par le finissant pour que le comité de Finissants sache il est associé à quel finissant)
Tu es un parent, un ami ou un enseignant et tu désires venir célébrer ton finissant? Ce billet est pour toi! Ce billet te permet d'assister seulement au cocktail.
Tu es seul et tu veux profiter d'un grand lit king... ce billet est pour toi! (pour une seule personne)
Après une grosse soirée, tu veux partager ta nuit étoilée avec un être cher ou un ami. (pour deux personnes qui inclus deux lits queen)
Après une grosse soirée, tu veux partager ta nuit étoilée avec deux êtres chers ou deux amis. (pour trois personnes qui inclus deux lits queen)
Le quatuor ou la double date... cette chambre est pour toi! (pour quatre personnes qui inclus deux lits queen)
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