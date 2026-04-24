École secondaire Du Bosquet - Comité social

Organisé par

École secondaire Du Bosquet - Comité social

À propos de cet événement

Bal des finissants - École secondaire du Bosquet - Promotion 2026

915 Rue Hains

Drummondville, QC J2C 3A1, Canada

🎟️ Billet individuel
75 $

Billet donnant accès au bal des finissants pour une personne finissante de l’école du Bosquet. Inclut la participation à la soirée, le repas et l’accès à toutes les activités prévues lors de l’événement.

🎟️ Billet avec invité
150 $

Billet donnant accès au bal des finissants pour une personne finissante de l’école du Bosquet et son invité/accompagnateur. Inclut la participation à la soirée, le repas et l’accès à toutes les activités prévues pour les deux personnes.

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