Bal des finissants - École secondaire du Bosquet - Promotion 2026

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À propos de cet événement
Billet donnant accès au bal des finissants pour une personne finissante de l’école du Bosquet. Inclut la participation à la soirée, le repas et l’accès à toutes les activités prévues lors de l’événement.
Billet donnant accès au bal des finissants pour une personne finissante de l’école du Bosquet et son invité/accompagnateur. Inclut la participation à la soirée, le repas et l’accès à toutes les activités prévues pour les deux personnes.
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