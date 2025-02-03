Bal des finissants FSA ULaval 2025

SI TU AS UN ACCOMPAGNATEUR, TU DOIS ACHETER SON DEUXIÈME BILLET MAINTENANT
Ton billet inclus: Nuitée dans chambre occupation quadruple (4 places à coucher), cocktail de bienvenue + le souper 3 services, trois (3) coupons de consommation inclus, soirée dansante, snack de fin de soirée, le petit-déjeuner le lendemain matin, accès aux installations de l'hôtel
Occupation double
249,99 $
Ton billet inclus: Nuitée dans chambre occupation double (2 places à coucher), + d'intimité, cocktail de bienvenue + le souper 3 services, trois (3) coupons de consommation inclus, soirée dansante, snack de fin de soirée, le petit-déjeuner le lendemain matin, accès aux installations de l'hôtel
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!