Bal des Grands Cœurs 2026

Un billet pour le Bal, incluant souper gastronomique (dès 17 h 30).
Une table de 8 convives au Bal, incluant souper gastronomique (dès 17 h 30).
Visibilité + 2 billets pour le Bal, incluant souper gastronomique (dès 17 h 30) + 4 billets supplémentaires pour l'Après-Bal (dès 20 h 30).
Visibilité + une table de 8 convives au Bal, incluant souper gastronomique (dès 17 h 30) + 10 billets supplémentaires pour l'Après-Bal (dès 20 h 30).
Visibilité majeure + deux tables de 8 convives au Bal, incluant souper gastronomique (dès 17 h 30) + 20 billets supplémentaires pour l'Après-Bal (dès 20 h 30).
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!