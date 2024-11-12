Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal

Organisé par

Association Étudiante de Biochimie et Bio-Informatique de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Ventes fermées

BAL DES NEIGES - PALAZO (Party de fin de session)

3435 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2X 2T6, Canada

Biochimie et Bio-Informatique
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme de Biochimie et Médecine Moléculaire de et de Bio-Informatique de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Médecine dentaire
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme de Médecine dentaire de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Sciences Infirmières
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme des Sciences infirmières de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Nutrition
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme de Nutrition de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Kinésiologie / Éducation physique
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme de Kinésiologie et d'Éducation physique de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Mathématique et statistiques
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme de Mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

Histoire
30 $

Billets réservés aux étudiants du programme d'Histoire de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)

FAÉCUM
30,50 $

Billets réservés pour les membres du BÉ de la FAÉCUM

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