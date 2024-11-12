BAL DES NEIGES - PALAZO (Party de fin de session)

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À propos de cet événement
Billets réservés aux étudiants du programme de Biochimie et Médecine Moléculaire de et de Bio-Informatique de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme de Médecine dentaire de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme des Sciences infirmières de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme de Nutrition de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme de Kinésiologie et d'Éducation physique de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme de Mathématiques et statistiques de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés aux étudiants du programme d'Histoire de l'Université de Montréal et leurs +1 (Nombre limité de billets)
Billets réservés pour les membres du BÉ de la FAÉCUM
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