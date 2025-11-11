Le forfait Table visionnaire comprend 10 billets, 2 invitations au Pré-bal, invitations exclusives aux activités de la Fondation, service et attention personnalisés durant le bal, majordome et service de bar privé, sacs cadeaux, logo de l'entreprise dans le programme de la soirée, une mention sur les médias-sociaux et logo de l'entreprise sur la page web du Bal du MAC 2026.