Le forfait Table collectionneur comprend 10 billets, sacs cadeaux et mention de l'individu ou l'entreprise dans le programme de la soirée.
Le forfait Table avant-garde comprend 10 billets, 2 invitations au Pré-bal, majordome et service de bar privé, sacs cadeaux, mention de l’individu ou l’entreprise dans le programme de la soirée et sur la page web du Bal du MAC 2026.
Le forfait Table visionnaire comprend 10 billets, 2 invitations au Pré-bal, invitations exclusives aux activités de la Fondation, service et attention personnalisés durant le bal, majordome et service de bar privé, sacs cadeaux, logo de l'entreprise dans le programme de la soirée, une mention sur les médias-sociaux et logo de l'entreprise sur la page web du Bal du MAC 2026.
