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Organisé par

Bal du préclinique - Médecine 2026
Ventes fermées

Bal du préclinique - Médecine 2026

40 Av. du Lac

Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada

Soirée seulement
110 $
Soirée + nuitée (occupation quadruple)
150 $

Comprend le billet pour la soirée ainsi qu'une chambre de 4 personnes (chacune des 4 personnes doit acheter ce billet)

Soirée + nuitée (occupation triple)
173 $

Comprend le billet pour la soirée ainsi qu'une chambre de 3 personnes (chacune des 3 personnes doit acheter ce billet)

Soirée + nuitée (occupation double)
195 $

Comprend le billet pour la soirée ainsi qu'une chambre de 2 personnes (chacune des 2 personnes doit acheter ce billet)

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