Hôtel Manoir D'Youville

Organisé par

Hôtel Manoir D'Youville

À propos de cet événement

Bal en Noir au clair de lune

498 Bd D'Youville

Châteauguay, QC J6J 5T9, Canada

Billet individuel
114,98 $

Prix 100,00$ + TPS (5.00%) 5,00$ + TVQ (9.975%) 9,98$ = 114,98$ *VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*

Table complète (8 personnes)
919,80 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Prix 800,00$ + TPS (5.00%) 40,00$ + TVQ (9.975%) 79,80$ = 919,80$ *VEUILLEZ PRÊTER ATTENTION AU DON OPTIONNEL QUI S'AJOUTE À VOTRE COMMANDE AVANT DE PROCÉDER AU PAIEMENT. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE RETIRER CE DON, D'EN MODIFIER LE MONTANT OU DE LE CONSERVER SI VOUS LE SOUHAITEZ*

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