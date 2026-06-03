Le collège Mont-Saint-Louis

Organisé par

Le collège Mont-Saint-Louis

À propos de cet événement

Bal et cocktail des finissants 2026 du collège Mont-Saint-Louis

4371 Bd des Grandes-Prairies

Saint-Léonard, QC H1R 3H2, Canada

Billet pour la soirée (bal et cocktail) - Finissant MSL
100 $

Billet pour finissant. Valide pour le cocktail et la soirée de 17h30 à minuit. Billet(s) non remboursable(s).

Billet pour la soirée (bal et cocktail) - Accompagnateur
100 $

Billet pour cavalier ou cavalière qui accompagne un finissant au bal. Valide pour le cocktail et la soirée de 17h30 à minuit. Billet(s) non remboursable(s).

Billet pour le cocktail (parents et amis)
10 $

Billet(s) pour parents et amis. Valide pour le cocktail de 17h30 à 18h45. Billet(s) non remboursable(s).

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