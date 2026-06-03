Bal et cocktail des finissants 2026 du collège Mont-Saint-Louis

Organisé par
À propos de cet événement
Billet pour finissant. Valide pour le cocktail et la soirée de 17h30 à minuit. Billet(s) non remboursable(s).
Billet pour cavalier ou cavalière qui accompagne un finissant au bal. Valide pour le cocktail et la soirée de 17h30 à minuit. Billet(s) non remboursable(s).
Billet(s) pour parents et amis. Valide pour le cocktail de 17h30 à 18h45. Billet(s) non remboursable(s).
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!