Bal Imaginaire 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :
Titre de présentateur ou coprésentateur de la soirée
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable:
Préparez-vous à vivre une soirée mémorable:
Logo sur le pied de verre du cocktail de bienvenue. Logo sur les supports
électroniques et sur le programme de soirée (imprimé).
Logo sur le cadre photo de toutes les impressions photos. Logo sur les supports
électroniques.
Logo sur la page d’accueil de la plateforme interactive. Logo sur les supports électroniques et dans le programme de soirée (imprimé).
Logo sur la table et sur les supports électroniques.
Logo sur les différents support imprimés et électroniques.
Logo sur les supports électroniques et dans le programme de soirée (imprimé).
Logo sur les supports électroniques pendant la prestation de la chorale.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!