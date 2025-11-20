Fondation Dr Clown

Bal Imaginaire 2026

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

Billet régulier
800 $

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :

  • Cocktail de bienvenue et bouchées raffinées pour débuter en beauté
  • Souper gastronomique 3 services, accompagné de vins soigneusement sélectionnés
  • Animation captivante, encans silencieux et crié et des émotions tout au long de la soirée
  • Reçu d'impôt
Table
8 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :

  • Une table pour 10 personnes, idéale pour partager ce moment unique avec vos invités
  • Cocktail de bienvenue et bouchées raffinées pour débuter en beauté
  • Souper gastronomique 3 services, accompagné de vins soigneusement sélectionnés
  • Animation captivante, encan silencieux et criée, et des émotions tout au long de la soirée
  • Reçu d'impôt
Partenaire de rêve
25 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Titre de présentateur ou coprésentateur de la soirée

  • Avec visibilité sans reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement de premier choix
  • Moments privilégiés avec un duo de clowns thérapeutiques durant la soirée
  • Visibilité exceptionnelle sur l’ensemble des outils de communication du Bal, avec la mention « présenté par »
Partenaire de rêve (sans visibilité avec reçu)
25 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable :

  • Sans visbilité avec reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement de premier choix
  • Moments privilégiés avec un duo de clowns thérapeutiques durant la soirée
Partenaire magique
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
  • Avec visibilité sans reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement privilégié
  • Visibilité accrue sur les outils de communication du Bal, avec la mention « en collaboration avec »
Partenaire magique (sans visibilité avec reçu)
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable:

  • Sans visbilité avec reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement privilégié
Partenaire Nez-cessaire
12 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
  • Avec visibilité sans reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement privilégié
  • Visibilité lors de la soirée
Partenaire Nez-cessaire (sans visibilité avec reçu)
12 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Préparez-vous à vivre une soirée mémorable:

  • Sans visbilité avec reçu d'impôt
  • Table de 10 convives: Emplacement privilégié
Commandite cocktail de bienvenue & vins de la soirée
10 000 $

Logo sur le pied de verre du cocktail de bienvenue. Logo sur les supports

électroniques et sur le programme de soirée (imprimé).

Commandite photobooth
6 500 $

Logo sur le cadre photo de toutes les impressions photos. Logo sur les supports

électroniques.

Commandite plateforme interactive d'encan silencieux
6 500 $

Logo sur la page d’accueil de la plateforme interactive. Logo sur les supports électroniques et dans le programme de soirée (imprimé).

Table d’honneur des invités spéciaux
5 000 $

Logo sur la table et sur les supports électroniques.

Commandite hébergement - invités spéciaux
5 000 $

Logo sur les différents support imprimés et électroniques.

Commandite grand tirage
5 000 $

Logo sur les supports électroniques et dans le programme de soirée (imprimé).

Du choeur au clown - la chorale Dr Clown
5 000 $

Logo sur les supports électroniques pendant la prestation de la chorale.

Ajouter un don pour Fondation Dr Clown

$

