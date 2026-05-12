Centre de stimulation l'Intercom

Organisé par

Centre de stimulation l'Intercom

À propos de cet événement

Bal polaire / partenaires

561 Rue St Patrick

Thetford Mines, QC G6G 5W1, Canada

Partenaires Polaire
2 500 $

Logo principal sur tous les visuels promotionnels

Visibilité sur les réseaux sociaux avant, pendant et après l’événement

Bannières et coroplastes sur place durant la soirée

Mention au micro durant l’événement (minimum 4x)

VIP pour 8 personnes (consommations incluses)

Possibilité d’installer un kiosque promotionnel

Affichage plein écran

Mention lors des remerciements généraux


Partenaires Néon
1 200 $

Visibilité sur les réseaux sociaux avant et après l’évenement

Bannières et coroplastes sur place durant la soirée

VIP pour 4 personnes (consommations incluses)

Affichage grouppé sur écran lors de la soirée

Mention lors des remerciements généraux

Partenaires Blanc
500 $

Visibilité groupé sur les réseaux sociaux avant et après l’évenement

VIP pour 2 personnes (consommations incluses)

Affichage groupé sur écran lors de la soirée

Mention lors des remerciements généraux

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