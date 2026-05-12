Bal polaire / partenaires

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À propos de cet événement
Logo principal sur tous les visuels promotionnels
Visibilité sur les réseaux sociaux avant, pendant et après l’événement
Bannières et coroplastes sur place durant la soirée
Mention au micro durant l’événement (minimum 4x)
VIP pour 8 personnes (consommations incluses)
Possibilité d’installer un kiosque promotionnel
Affichage plein écran
Mention lors des remerciements généraux
Visibilité sur les réseaux sociaux avant et après l’évenement
Bannières et coroplastes sur place durant la soirée
VIP pour 4 personnes (consommations incluses)
Affichage grouppé sur écran lors de la soirée
Mention lors des remerciements généraux
Visibilité groupé sur les réseaux sociaux avant et après l’évenement
VIP pour 2 personnes (consommations incluses)
Affichage groupé sur écran lors de la soirée
Mention lors des remerciements généraux
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