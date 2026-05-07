Fondation Sercan

Organisé par

Fondation Sercan

À propos de cet événement

Bal Sercan 2026

Salle de réception Constantin

1054, boul. Arthur-Sauvé St-Eustache, Qc J7R 4K3

Billet individuel
250 $
Table de 8 personnes
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Table de 10 personnes
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Table de 12 personnes
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 12 billets
Festin de la canopée
12 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué

• Présentateur officiel du souper

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre ¸logo sur le panneau de remerciement

• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper

• Publicité d'une page dans le programme de l'événement

• Le nom de votre entreprise inscrit dans le communiqué de presse

• Discours lors du souper

• Votre logo sur le menu du souper

• Votre logo sur la bannière autoportante du souper à titre de présentateur officiel

Crescendo sauvage
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué

• Présentateur officiel de l’ambiance musicale

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper

• Publicité d'une page dans le programme de l'événement

• Le nom de votre entreprise inscrit dans le communiqué de presse

• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel de

l’ambiance musicale

Or liquide
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué

• Présentateur officiel du cocktail

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper

• Publicité d'une page dans le programme de l'événement

• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel du

cocktail

Trésors de la forêt
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué

• Présentateur officiel des bouchées et des canapés

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper

• Publicité d'une page dans le programme de l'événement

• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel des

bouchées et des canapés

L’oeil du jaguar
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement

Élégance masquée
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement

• Votre logo à la table des masques

Douceurs tropicales
2 750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement

• Votre logo à la table du bar à bonbons

Parures de banquet (serviettes de table cocktail)
600 $

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement

• Votre logo sur la serviette de table du cocktail


**Billet pour assister à la soirée en sus.

Parures de banquet (serviettes de table du repas)
600 $

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement

• Votre logo sur la serviette de table du repas


**Billet pour assister à la soirée en sus.

Parures de banquet (cartons d’identification des tables)
500 $

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre logo sur le panneau de remerciement

• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement

• Votre logo sur les cartons d’identification des tables


**Billet pour assister à la soirée en sus.

E.S. #12 Fay's
225 $
E.S. # 7 Hélicoptère
700 $
E.S. # 14 Toile Esprit libre
550 $
E.C. # 6 Repas cabane à sucre pour 36 personnes
2 400 $
E.C. # 2 La bullerie
950 $
E.C. # 4 Un quatuor au golf Le Diamant
500 $
E.S. # 11 Billets pour match du Rocket
150 $
E.S. # 10 Billets pour le match du Rocket
225 $
E.S. # 4 Billets pour spectacle QW4RTZ
170 $
E.S. # 3 Billets pour spectacle Coco Béliveau
110 $
E.S. # 13 Soin du visage Rameau d'or
200 $
E.S. # 1 Carte cadeau Pétroles Bélisle
275 $
E.S. # 5 Spectacle d'André Sauvé
325 $
E.S. # 6 Cours d'équitation (École d'équitation De Villers
260 $
E.S. # 9 Panier cadeau (Cabane à sucre Constantin)
100 $
E.C. # 1 Atelier de 2h / Découverte des chevaux
600 $
E.S. # 15 Tableau Hélène Lachapelle (Et Pourtant)
850 $
E.S. # 2 VIP 4 billets Groupe Izanto
400 $
E.S. # 8 Expérience VIP golf Le Foursome
325 $
E.C. # 3 Golf Le Diamant pour 4 personne avec voiturette
800 $
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