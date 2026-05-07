Bal Sercan 2026

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À propos de cet événement
• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué
• Présentateur officiel du souper
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre ¸logo sur le panneau de remerciement
• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Votre logo sur notre site web
• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper
• Publicité d'une page dans le programme de l'événement
• Le nom de votre entreprise inscrit dans le communiqué de presse
• Discours lors du souper
• Votre logo sur le menu du souper
• Votre logo sur la bannière autoportante du souper à titre de présentateur officiel
• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué
• Présentateur officiel de l’ambiance musicale
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Votre logo sur notre site web
• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper
• Publicité d'une page dans le programme de l'événement
• Le nom de votre entreprise inscrit dans le communiqué de presse
• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel de
l’ambiance musicale
• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué
• Présentateur officiel du cocktail
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Votre logo sur notre site web
• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper
• Publicité d'une page dans le programme de l'événement
• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel du
cocktail
• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué
• Présentateur officiel des bouchées et des canapés
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Votre logo sur notre site web
• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper
• Publicité d'une page dans le programme de l'événement
• Votre logo sur la bannière autoportante sur la scène à titre de présentateur officiel des
bouchées et des canapés
• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Votre logo sur notre site web
• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement
• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement
• Votre logo à la table des masques
• Une table pour 4 personnes lors du bal masqué
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement
• Mention dans le rapport annuel de Sercan
• Publicité d'une demi-page dans le programme de l'événement
• Votre logo à la table du bar à bonbons
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement
• Votre logo sur la serviette de table du cocktail
**Billet pour assister à la soirée en sus.
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement
• Votre logo sur la serviette de table du repas
**Billet pour assister à la soirée en sus.
• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux
• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement
• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée
• Votre logo sur le panneau de remerciement
• Publicité d'un quart de page dans le programme de l'événement
• Votre logo sur les cartons d’identification des tables
**Billet pour assister à la soirée en sus.
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