Bal Sercan 2026

• Une table pour 8 personnes lors du bal masqué

• Présentateur officiel du souper

• Annonce de votre soutien sur les réseaux sociaux

• Remerciements sur les réseaux sociaux suite à l'événement

• Logo de votre entreprise défilant en boucle sur des écrans tout au long de la soirée

• Votre ¸logo sur le panneau de remerciement

• Votre logo sur la bannière autoportante de bienvenue

• Remerciements dans notre infolettre suite à l'événement

• Mention dans le rapport annuel de Sercan

• Votre logo sur notre site web

• Remerciements de la part du président d'honneur lors du souper

• Publicité d'une page dans le programme de l'événement

• Le nom de votre entreprise inscrit dans le communiqué de presse

• Discours lors du souper

• Votre logo sur le menu du souper

• Votre logo sur la bannière autoportante du souper à titre de présentateur officiel