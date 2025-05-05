Balade au crépuscule 2025

*Taxes incluses
Annulation et remboursement si la météo ne permet pas la tenue de l’activité. Notre équipe communiquera avec vous la veille de l’activité au besoin.
Aucun remboursement de l’activité à moins de 2 semaines d’avis.
*Taxes incluses
Annulation et remboursement si la météo ne permet pas la tenue de l’activité. Notre équipe communiquera avec vous la veille de l’activité au besoin.
Aucun remboursement de l’activité à moins de 2 semaines d’avis.
Enfant (3-17 ans)
9,20 $
*Taxes incluses
Annulation et remboursement si la météo ne permet pas la tenue de l’activité. Notre équipe communiquera avec vous la veille de l’activité au besoin.
Aucun remboursement de l’activité à moins de 2 semaines d’avis.
*Taxes incluses
Annulation et remboursement si la météo ne permet pas la tenue de l’activité. Notre équipe communiquera avec vous la veille de l’activité au besoin.
Aucun remboursement de l’activité à moins de 2 semaines d’avis.
Ajouter un don pour Héritage Saint-Bernard
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!