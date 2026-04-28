Balade des territoires en transition - Édition Saguenay-Lac-Saint-Jean - Participant·e·s après le 15 mai

Profitez du programme complet !









Mardi 2 juin – Accueil au bord du Pekuakami (« Lac Saint-Jean », à Chambord)



Accueil : arrivée progressive des participant·es dès 16h aux Chalets et Spa Chambord pour l’accueil et l’installation dans les hébergements.



5 à 7 : mot de bienvenue sur le Nitassinan et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, rencontre et premiers récits partagés.



Soirée : conviviale autour d’un repas chaleureux et d’échanges informels pour arriver en douceur dans la Balade.









Mercredi 3 juin – Mashteuiatsh et Roberval : territoire, cercles et récits parallèles



Avant-midi : à Mashteuiatsh auprès des Pekuakamiulnuatsh (Innus de Mashteuiatsh).

Cercle d’ouverture et découverte du camping régénératif Assi-nipi , marche villageoise contée, visite du site Uashasshitsh et atelier créatif animé par Kamishkak’Arts autour de la notion de cercle et du nelueun, la langue du territoire.



Après-midi : déplacement à Roberval.

Mise en contexte historique et actuelle du lieu, projet Mamu Assitsh et atelier créatif de co-construction de récits parallèles : imaginer ce que pourrait être le territoire s’il n’y avait pas eu de colonisation, comme point de départ pour repenser notre manière de l’habiter aujourd’hui.



Soirée : repas libre, réseautage et/ou détente sur le site Chalets et Spa Chambord.









Jeudi 4 juin – Val-Jalbert : récits en tension et conversations courageuses



Avant-midi : visite du site historique de Val-Jalbert en quatre temps pour entendre des récits contrastés autour de la rivière Ouiatchouan.

Une expérience qui servira de base de dialogue sous forme de cercles de partage sur les conversations difficiles à mener dans nos territoires (enjeux environnementaux, sociaux, politiques) et sur la place des jeunes dans les espaces de décision.



Après-midi : atelier pour travailler de nouveaux récits afin de « réhabiter » le territoire :

comment passer de l’appropriation des ressources à un rapport d’appartenance ?





Fin de journée : légère et festive.

Repas terroir, activités extérieures, moments de détente pour consolider nos liens au Chalets et Spa de Chambord.









Vendredi 5 juin – Saint-Prime : gouvernance, autodétermination et mise en action





Avant-midi : atelier collectif permettant de revenir sur les apprentissages des trois dernières années du Métalab et sur ce que la Balade 2026 aura permis de faire émerger.

C’est le moment de clôture de cette 5e édition !





Après-midi : activité avec Multitudes et des collaborateur·ices de la région pour ouvrir un espace pour réfléchir à la démocratisation de l’économie, à la démocratie locale et aux alliances pour la transition.



5 à 7 : direction le Vieux Couvent , en collaboration avec Multitudes, pour une Assemblée populaire qui mettra au jeu une vision politique commune pour le territoire de la région.





Soirée festive : célébration de La Balade et de l’élan collectif pour la suite en musique et en danse avec Fjord Trad !









Trois jours en commun pour marcher, écouter, discuter, rêver et célébrer : La Balade 2026 se veut à la fois sérieuse dans ses intentions et joyeuse dans sa manière de rassembler. On vous attend pour que nos engagements deviennent des affluents d’une même rivière en transition !