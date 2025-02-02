BALFOLK MONTREAL : Balfolk du 1er mars 2025

7355 Av. Christophe Colomb #1-R

Montreal, QC H2R 2S5, Canada

Bal Plein tarif
CA$20
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Bal Tarif membre OU étudiant
CA$17
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Bal tarif membre ET étudiant
CA$14
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Pour membre ET étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Penser à prendre des chaussures de danse !
Bal Tarif 13 à 17 ans
CA$8
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
