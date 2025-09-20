BALFOLK MONTREAL : BalFolk du 4 octobre 2025

Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Pour membre OU étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Penser à prendre des chaussures de danse ! Gratuit pour enfant de moins de 13 ans accompagné
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Pour membre ET étudiant seulement (la preuve pourra en être exigée à l'entrée) Penser à prendre des chaussures de danse !
Arrivée à partir de 19H00. Bal de 19H30 à 22H00 Penser à prendre des chaussures de danse !
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing